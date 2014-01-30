مورينيو: صلاح يظهر مع تشيلسي لأول مرة أمام نيوكاسل

اقترب محمد صلاح الدولي المصري المنضم حديثا لتشيلسي من الدخول في حسابات جوزيه مورينيو المدير الفني للزرق بعد انضمامه لتدريبات الفريق.

وقال مورينيو للصحفيين يوم الخميس: "الآن أستطيع أن أقول أن صلاح أصبح لاعبنا".

وانضم صلاح لتشيلسي بعد صراع قوي مع ليفربول، إلا أن أموال الزرق لبازل حسمت انضمام لاعب المقاولون العرب السابق للتدريب مع مورينيو، إذ انتقل في صفقة بلغت 11 مليون استرليني بحسب التقارير غير المؤكدة.

وأضاف "أثق في فرص صلاح في الظهور مع تشيلسي في المباراة المقبلة على ملعب ستامفورد بريدج .. إنه لاعب موهوب حقا".

ويخوض تشيلسي مواجهة مع مانشستر سيتي بالجولة 24 يوم الأثنين المقبل في ملعب الاتحاد، على أن يستضيف نيوكاسل يوم السبت 8 فبراير على ملعب ستامفورد بريدج معقل الزرق، وهو اللقاء المنتظر ظهور صلاح لأول مرة بقميص فريقه الجديد.

تشيلسي يحتل المركز الثالث برصيد 50 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن سيتي المتصدر ونقطتين عن أرسنال الوصيف.