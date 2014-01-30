احذري خرافات الجدّات المتعلقّة بالرشاقة!

لا تكفّ جداتنا وأمهاتنا يوماً عن إعطائنا النصائح...وفيما تتوالى إرشاداتهنّ اللامتناهية، باعتقادهنّ أنّهنّ يُرشدننا إلى السلوك الصحيح، فنتّبع ذلك، لنكتشف في ما بعد أنّ ما قلنه ليس سوى أوهام، خصوصاً ما يتعلّق منه بالرشاقة وشؤونها! ومن المؤكّد أنّ عاقبة الفشل الذي تُمنى به نصائح العجائز وإرشادتهنّ يوقعنا في الفخّ الذي تنصبه السمنة لنا على الدوام.

"سيدتي نت" يطلع من الخبيرة والباحثة الرياضية نيللي المصري على أهمّ أخطاء البنات المتعلقة بممارسة الرياضة وباتباع الحميات بحثاً عن الرشاقة.

في ما يلي مجموعة من الأخطاء التي ترتكبها الفتيات، بناءً على نصائح الجدّات، فتجنّبيها:

• تحرم الفتاة نفسها من الأكل طوال اليوم وتكتفي بقدر بسيط من الطعام، بما لا يتناسب مع حجم المجهود الجسدي والبدني الذي تبذله.

• لا تمارس الرياضة ومعدتها خالية، فيما من المفضّل التريّض عند الصباح الباكر على الريق، بهدف الحصول على نتائج فعّالة.

• تتناول الوجبات الدسمة بحجة أنّ أمامها يوماً طويلاً من المجهود بعيداً عن البيت؛ وهذا خطأ، لأنّ هذه الوجبات تزيد الجسم وزناً، وترهقه في أثناء ممارسة الرياضة.

• تتناول خلّ التفاح على الريق بحجة أنه حارق للدهون، إلا أنّ الخلّ المتوافر حالياً في الأسواق غير صحي، ومصنّع بموادّ ضارة بالكبد.

• لا تُمارس الرياضة في أثناء الدورة الشهرية. لكن النصيحة هي ممارسة الرياضة الهادئة مثل المشي، في هذه الفترة، بعيداً عن التمرينات العنيفة التي تزيد من تقلّصات البطن.

• تخشى أن تؤثّر الرياضة في عذريتها! لكنّ الدراسات العلميّة تثبت أنّ ذلك ليس صحيحاً؛ فالتمرينات البسيطة وغير العنيفة تُعدّ آمنة.

• تربط بين ممارسة الرياضة وخسارة كيلوغرامات كثيرة من وزنك، بدون الاكتراث للحصول على جسم مثالي صحّي، ما يجعلها تسعى إلى البحث عن وصفات عشوائيّة وأنظمة غذائية مختلفة، بدون استشارة طبيب متخصّص.

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