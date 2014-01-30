محمد بن راشد ينعي الدكتور عبدالله عمران تريم

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " ..المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور عبد الله عمران تريم وزير العدل ووزير التربية والتعليم الأسبق مؤسس ورئيس مجلس إدارة دار الخليج للطباعة والنشر.

وقال سموه " أنعي لأبناء شعبنا الكريم ابن الإمارات البار .. رجل الدولة القدير .. والإعلامي الكبير.. المغفور له بإذن الله تعالي الدكتور عبدالله عمران تريم.

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> .. لقد فقدت اليوم بأبي خالد أخا عزيزا وصديقا وفيا عرفت فيه مكارم الأخلاق وشجاعة الرأي وصفاء النية وصدق الانتماء لوطنه والاخلاص لقيادته .

وإذ يعز نعي الدكتور عبدالله علينا وعلى كل من زامله وعرفه فإنه سيظل حاضرا بيننا بذكراه العطرة إلى جوار جيل المؤسسين الذين شاركوا في إقامة اتحادنا وواكبوا مسيرته بعطاء غير محدود وأسهموا في توطيد أركانه وإعلاء بنيانه.

ويحسب لفقيدنا الراحل عطاؤه الوطني المتواصل منذ بواكير شبابه سواء في العمل الحكومي الذي تقلد فيه أرفع المناصب وأدى أجل المهمات أو في عمله الإعلامي الذي حمل الاتحاد في قلبه وأنجز مؤسسة صحافية مرموقة على الصعيدين الوطني والعربي.

لا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون .. وأدعو الله عز وجل أن يتقبل فقيدنا في جنات النعيم وأن ينزل سكينته على أبنائه وزوجته وإخوانه وأصدقائه ومحبيه وأسرة "دار الخليج" والأسرة الإعلامية في الإمارات".

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