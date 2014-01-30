الأهلي يطلب تأجيل السوبر الإفريقي بسبب محاكمة مرسي

طلب الأهلي من الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة السوبر الإفريقي والتي تجمعه بالصفاقسي التونسي يوم 22 فبراير المقبل لمدة 24 ساعة بسبب محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي.

وأرسل الأهلي خطابا رسميا للاتحاد الإفريقي يوم الخميس يطلب فيه تأجيل المباراة إلى يوم 23 فبراير بناء على طلب الأمن.

وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة قررت تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي إلى 22 فبراير وهو ما يتزامن مع موعد مباراة الأهلي والصفاقسي.

ويستضيف الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا فريق الصفاقسي التونسي بطل الكونفدرالية على كأس السوبر للمرة الثانية بعد أن سبق وتواجه الفريقان في 2009 والذي توج به الفريق الأحمر.