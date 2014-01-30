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مورينيو: وست هام من القرن الـ19.. وألارديس يرد: أتمتع بقفزكم من على مقاعدكم

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مورينيو: وست هام من القرن الـ19.. وألارديس يرد: أتمتع بقفزكم من على مقاعدكم مورينيو: وست هام من القرن الـ19.. وألارديس يرد: أتمتع بقفزكم من على مقاعدكم

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو الطريقة التي لعب بها فريق وست هام أمام تشيلسي يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي بالمباراة التي انتهت 0-0.

وقال مورينيو عقب المباراة "هذا ليس الدوري الإنجليزي ولا الدوري الأفضل في العالم، هذه كرة قدم من القرن الـ19".

وأضاف "من الصعب أن تلعب مباراة كرة قدم عندما يريد فريق واحد فقط أن يلعب، مباراة كرة القدم تلعب بين فريقين.. أخبرت ألارديس ذلك، هم يحتاجون للنقاط ولكن هل المجيء إلى هنا واللعب هكذا مقبول؟ ربما لأنهم يحتاجون النقاط"

وعلى الجهة رد سام ألادريس المدير الفني لوست هام على انتقادات مورينيو قائلا "هل استطاع الفوز؟ لا لم يستطع وذلك لأننا تغلبنا تكتيكيا عليهم.. هو فقط لم يستطع الفوز".

وأضاف "لقد قال لي ذلك ولكنه يحق له قول ما يرد فأنا لا أهتم تماما، أنا أحب رؤية لاعبي تشيلسي يقومون بالنواح على حكم المباراة محاولين تخويفه وكذلك مورينيو يقفز من مكانه في المنطقة الفنية، رؤية ذلك أمر رائع".

يذكر أن تشيلسي فشل في استغلال تعثر أرسنال ليبقى بالمركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

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