كوريا الشمالية تسعى لتحسين منصة إطلاق الصواريخ لإطلاق صاروخ أكبر حجماً

كشف موقع /38 نورث/ – الخاص بمتابعة شؤون كوريا الشمالية والتابع للمعهد الكوري – الأمريكي لكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز- النقاب عن أن كوريا الشمالية تعمل على عملية تحسين منصة الإطلاق الصواريخ في دونج تشانج – ري لإطلاق صاروخ أكبر حجما مما كانت تطلقه في السابق .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ، اليوم الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخ بعيد المدى من طراز “اونها 3″ من هذه المنصة في عام 2012.

وكشف الموقع عن صور للمنصة التقطها القمر الاصطناعي ، ونقل عن الخبير في شؤون كوريا الشمالية نيك هانسون قوله ” إن كوريا الشمالية تجري عملية التشييد لإطلاق صاروخ أكبر من أونها 3 “.

وقال هانسون ، إن المنصة الرئيسية التي كانت بارتفاع تسعة طوابق عند إطلاق اونها 3، ارتفعت إلى عشرة طوابق ، وتم حذف الجزء الرابط بين الطابقين الثامن والتاسع ، وبهذا ارتفع طول المنصة من 47 مترا إلى 52 مترا ، مما يمكن من إطلاق صاروخ يتراوح طوله ما بين 40 – 43 مترا، أطول من طول المنصة التي أطلقت أونها 3 التي كان يبلغ طولها 30 مترا .

وأضاف أن هذه العملية بدأت في أكتوبر العام الماضي، وستستكمل في مارس أو أبريل المقبلين..موضحا أن كوريا الشمالية لن تكون قادرة على إطلاق الصاروخ باستخدام هذه المنصة حتى ذلك الحين.

أ ش أ