حبس متهم من أنصار حازم أبو اسماعيل 15 يوما لاتهامهم بتصنيع قنابل بحلوان

قرر شريف أشرف وكيل أول نيابة حوداث جنوب القاهرة وسكرتارية عماد الحفناوى بإشراف المستشار شريف معتز رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة حبس متهم من أنصار حازمون 15 يوما على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل أخر، وذلك عقب ضبطهم بتصنيع المواد المتفجرة داخل أحد المصانع بمنطقة حلوان .

كما أمرت النيابة بعرض المتفجرات على أجهزة المفرقعات بوزارة الداخلية لتحديد خطورة المضبوطات وتأثيرها على الامن القومى.

أعترف أحد المتهمين أمام النيابة بحيازته للمتفجرات وانهم كانوا يعدونها لإشخاص مقربين لهم ، ونفى علمه لإنتمائهم السياسى .

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط محمد .ش 30 سنة – موظف” ومحمد . س 19 سنة عامل لقيامهم بإدارة معمل لتصنيع المتفجرات بعقار تحت الإنشاء بمنطقة حلوان.

وأسفرت عملية تفتيش العقار عن ضبط 2 عبوة كبيرة الحجم مجهزة بمفجر “تليفون محمول” زنة كل منها 20 كيلو جرامًا وأسطوانة بوتاجاز مجهزة بريموت كنترول ” تم إبطال مفعولهم “- 13 قنبلة يدوية محلية الصنع 7 قنبلة يدوية تحت التجهيز – 3 عبوات بيروسول تحوى مواد متفجرة وبارود – 5 طلقة خرطوش – 5 كيلوجرامات من البارود الأسود – كميات كبيرة من المواد الكيماوية التى تستخدم فى تركيب المواد المتفجرة، والأحماض والأسلاك والمسامير وأدوات تستخدم فى تصنيع القنابل والعبوات المتفجرة، وعدد من الكتب الخاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى جهاز ” لاب توب”.