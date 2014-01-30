وزير الإسكان لعمال المياه والصرف الصحى: اللى مش هيشتغل خاين وهنفرمه

افتتح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، محطة تنقية مياه شرب المنشية 2، وأكد وزير الإسكان أن المحطة تخدم منطقة شرق الاسكندرية، ويستفيد بها نحو 640 الف نسمة، والمحطة بطاقة إنتاجية 240 الف م3/يوم، وقيمة المشروع430 مليون جنيه، والشركة المنفذة المقاولون العرب.

وخلال لقائه بالعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية، قال المهندس إبراهيم محلب:”اللى مش هيشتغل هنفرمه ونصنفه خاين”، نريد أن نبنى البلد، ولن تبنى البلد سوى بسواعد أبنائها وعمالها الشرفاء، مؤكدا أن هذا الوقت هو وقت العمل والإنتاج، وليس وقت المطالب الفئوية والخاصة.

وتفقد الوزير والمحافظ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالمنطقة الشرقية، وأكد المهندس إبراهيم محلب أن المشروع يهدف إلى اعادة تأهيل محطة المعالجة الابتدائية القائمة بطاقة 600 الف م3/يوم وزيادة طاقة المعالجة الابتدائية من 600 الى 800 الف م3/يوم، وإضافة المعالجة الثانوية لكامل التصرف، مشيرا إلى أن قيمة المشروع الاجمالية 1485 مليون جنيه.

وخلال جولتهما بالإسكندرية، يتفقد المهندس إبراهيم محلب، واللواء طارق المهدى، مشروع توسعات محطة معالجة خورشيد والزوايدة، وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروع يخدم مناطق خورشيد والزوايدة ونوبار 1،2 بعشوائيات المنتزه، وطاقة التوسعات 35 الف م3/يوم، وتم رفع طاقة المعالجة من 15 إلى 50 ألف م3/يوم، وتبلغ قيمة المشروع 160مليون جنيه، ونفذته شركة المقاولون العرب.

ووجه الوزير الشكر للعاملين بشركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية على الجهود المبذولة، مؤكدا أنه تم التعامل مع مشكلات الصرف الصحى بالإسكندرية، وتحسين الوضع بالمحافظة، خلال الشهور الأخيرة.

> كما يتم تفقد مشروع الصرف الصحي بالعامرية، والذى يخدم مناطق: الناصرية – مرغم – العامرية -منطقة عبد القادر) بحى العامرية، بإجمالى عدد سكان 670 الف نسمة، وتبلغ قيمة المشروع 455 مليون جنيه،( 32.2 مليون يورو منحة من بنك التعمير الالمانىKFW) والشركة المنفذة للمشروع الاسكندرية للانشاءات و باماج الالمانية، ومن المقرر الانتهاء منه 30 يونيو المقبل.

> وصرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن القوات المسلحة تتولى حاليا تنفيذ عدد 6192 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، بمدينة برج العرب الجديدة، يستفيد بها أبناء محافظة الإسكندرية والعاملون بها، بالإضافة إلى 3984 وحدة سكنية أخرى بالبرنامج، تتولى تنفيذها أيضا قواتنا المسلحة، وممولة من المنحة الإماراتية.

وأضاف الوزير: جارى إستكمال إجراءات الطرح لعدد 900 وحدة سكنية بمحافظة الإسكندرية، بالمرحلة الثانية لبرنامج الإسكان الاجتماعى.

ومن المنتظر أن تشمل جولة الوزير والمحافظ بمدينة برج العرب الجديدة، تفقد تطوير محطة المعالجة بالمدينة، بطاقة 115 ألف م3/يوم إلى معالجة ثلاثية (مرحلة أولى)، لخدمة الحي السادس والثامن والسابع وجزء من الحي الرابع والخامس بالمدينة، حيث تبلغ تكلفة المشروع 195مليون جنيه، وتم الانتهاء منه، وجاري تنسيق أعمال الموقع العام، ونفذته شركة النصر للمباني والإنشاءات (ايجيكو).

كما يتفقدان أعمال إعادة تأهيل وتوسعات محطة برك الأكسدة ببرج العرب الجديدة، بطاقة 100 ألف م3/يوم، وتخدم مناطق:المطورين والمنطقة الصناعية الأولى والثانية والخامسة، وتبلغ تكلفة المشروع 567 مليون جنيه، والشركة المنفذة للمشروع المقاولات المصرية، ومن المقرر الانتهاء منه بداية 2015.