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هل يقصّ Ban Ki-moon شعره في صالون نسائي؟

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هل يقصّ Ban Ki-moon شعره في صالون نسائي؟ هل يقصّ Ban Ki-moon شعره في صالون نسائي؟

في ظلّ انشغال العالم بمؤتمر جينف الذي عقد تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة Ban Ki-moon، استقطب الأمين العام الأضواء أثناء وجوده في أحد صالونات الحلاقة بهافانا في كوبا، وهو يقصّ شعره عند امرأة، ومن حوله الكثير من النساء.
وقد ظهر Ban Ki-moon والنساء مجتمعات حوله، فيما راح آخرون يلتقطون له الصور، احتفاء بمجيئه على ما يبدو. أمّا بطلة الصورة، فكانت بالتأكيد المرأة التي قصت شعر الزبون "العالمي".
Ban Ki-moon كان جالساً في صالون متواضع من دون نظارتيه، واضعاً فوطة الحلاقة، وفق ما ظهر في الصورة التي نُشرت كذلك على صفحة خاصّة بالأمم المتحدة على موقع "تويتر".
يُذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في وقت سابق أنّ Ban Ki-moon سيزور كوبا، في حين أوضح متحدّث باسمه أن الأمين العام سيصل إلى هافانا يوم الأحد في الـ 26 من يناير الجاري، لحضور قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

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