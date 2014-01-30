Oprah تختار أبسط طريقة للإحتفال بعيد ميلادها

إختارت Oprah Winfrey الإحتفال بعيد ميلادها الستين بطريقة بسيطة جداً، حيث اكتفت بنشر مقال لها في المجلة الخاصة بها "The Oprah Magazine" إستعرضت خلاله أهم مراحل حياتها وإنجازاتها.

وكما ورد في موقع الـE news إستهلت مقدمة البرامج الحوارية الشهيرة كلامها بالتعبيرعن فرحتها لبلوغ عمر الستين وهي لم تزل قوية وبصحة جيدة، كاشفةً عن إنها في هذه المرحلة لم تعد تكترث بما يفكر الناس بها.

وفي سياق المقال إسترجعت Oprah أصعب لحظات حياتها بدءاً من الإغتصاب الجنسي التي تعرضت له والحمل التي عاشته في عمر 14 عاماً، مؤكدةً أن هذه المعاناة تدفعها لمساندة البنات الأفريقيات اللواتي تخضعن لظروف حياة سيئة تشبه تلك التي عاشتها.

وفي الحديث عن حياتها المهنية، كشفت المرأة الأكثر تأثيراً في العالم عن سبب "أهم إنجازاتها" ، وهو قلبها المفتوح لجميع الناس، بالإضافة إلى نظرتها الإيجابية لللأموروالسيئة منها، والأهم قدرتها على إيجاد بريق نور يشع في كل أزمة تمر بها، فيما دعت كل شخص إلى أن يكون صاحب قلب مفتوح ليحقق مراده. أما عن بداياتها، أشارت إلى أن المرة الأولى التي تحدث فيها أمام الجمهور كانت في كنيسة مسيسيبي حتى وصلت إلى التحدث جماهيرياً.

أما عن الهدايا التي تلقتها نجمة التلفزيون بمناسبة حلول عيد ميلادها فكانت هدايا رمزية أولها من صديقاتها اللواتي إحتفلن بعيدها في صف رياضيّ، بعد أن ارتدت كلّ واحدة منهنّ قيمصاً، كُتب عليه عبارة " Happy Birthday Oprah"، والهدية الثانية المميزة كانت من DeGeneres Elle مقدمة البرنامج الحواري الكوميدي " The Ellen DeGeneres" التي قدمت لها خلال برنامجها لوحة ضخمة عبارة عن صورة Oprah معربةً عن حبها وتقديرها لها.

أما بالنسبة للمواقع الإلكترونية فخصصت لعيد Oprah مساحة مهمة، منها تناولت أقوالها الشهيرة مثل موقع " PEREZHILTON"، وأخرى تطرقت إلى أبرز 5 تسريحات لشعر كموقع " GlAMOUR" ، أما موقع POPSUGAR فذهب بعيداً ليحصد أبرز 10 لقطات إستَخدمت فيها Oprah أصبعها للدلالة على شيء معين.