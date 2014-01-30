نجمة بوليوود veena malik تعتزل التمثيل بعد تأديتها العمرة

بعد أن عرف أنها من أكثر النجمات إغراءً وجرأةً في الظهور عارية، فاجأت العارضة الباكستانية ونجمة بوليوود veena malik الجميع بخبر اعتزالها التمثيل بعد تأديتها للعمرة .

وفي التفاصيل، فأن veena اتخذت قرارها بعدما قامت بأداء مناسك العمرة مع زوجها بدعوة من أحد الدعاة الإسلاميين لقضاء شهر العسل بجانب الحرمين الشريفين في السعودية، حسب ما ذكر موقع " emirates247".

وقد أعلنت veena توبتها أمام الكعبة، وأقسمت على أنها ستهجر الغناء والتمثيل إلى الأبد، سواء في الهند وفي باكستان، كما قررت ارتداء الحجاب، متعهدة أنها ستواظب على الصلاة.

وقد قررت veena malik أن تقدم برنامج ديني للشباب الذين سلكوا طرقا ملتوية، بهدف إصلاحهم، وستدعم أيضاً البرامج الدينية والاجتماعية على فقط بتقديم الأفلام الدينية الهادفة.

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