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إزالة التعديات علي 67 فدان بأراضي بني سويف الزراعية

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بني سويف : سيد عبد الغني
أكد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف أنه في إطار حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف أنحاء المحافظة  تم تنفيذ 264 حالة إزالة في مركز الواسطى وفي مركز ناصر عدد 157 حالة إزالة و346 حالة إزالة في مركز بني سويف وفي إهناسيا 214 حالة إزالة و89 حالة إزالة في مركز ببا وأيضا تم تنفيذ عدد 89 حالة إزالة في مركز سمسطا وأخيرا في مركز الفشن تم تنفيذ 192 حالة إزالة بالإضافة إلى 38 حالة إزالة على أراضي تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي ليصل إجمالي عدد حالات الإزالة  1389 حالة إزالة على مساحة تزيد عن 67 فدان.
وأشار المحافظ الي التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديريتي الأمن والزراعة للعمل علي وقف التعديات علي الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين،وإعداد تقارير أسبوعية تتناول ما تم إنجازه وأهم المعوقات التي تواجه عملية تنفيذ قرارات الإزالة .

 

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