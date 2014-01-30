عاصفة ثلجية نادرة تحدث فوضى بأتلانتا

أحدثت عاصفة ثلجية نادرة فوضى مرورية في مدينة أتلانتا الأميركية حيث تقطعت السبل بالآلاف لساعات على طرق يكسوها الجليد ما أثار تساؤلات حول استعداد وإدارة مسؤولي المدينة لموجة برد ضربت جنوب الولايات المتحدة.

واجتاحت العاصفة التي أودت بحياة سبعة أشخاص على الأقل الثلاثاء منطقة يقطنها نحو 60 مليونا غير معتادين على التعامل مع الثلوج والجليد وتمتد من تكساس عبر جورجيا وصولا إلى نورث وساوث كارولاينا.

وتشير توقعات الطقس إلى مزيد من انخفاض الحرارة دون درجة التجمد اليوم الخميس بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربية.

ويتوقع أن تظل درجات الحرارة في منطقة أتلانتا أقل بكثير من درجة التجمد مع انخفاض درجات الحرارة في جنوب شرق الولايات المتحدة إلى ما بين سالب عشرة وسالب سبعة. ويمكن أن يعيق هذا الطقس جهود إزالة الجليد والسيارات المهجورة من الطرق.

وقال مسؤولو ولاية جورجيا الأربعاء إن التقدم الحقيقي في تنظيف المنطقة لن يتحقق إلا بعد ذوبان الجليد على الطرق وهو ما يتوقع خبراء الأرصاد حدوثه في وقت لاحق اليوم.

وتعرض رئيس بلدية أتلانتا كاسيم ريد لانتقادات شديدة بسبب تعامله مع العاصفة التي حاصرت مئات الأطفال في المدارس أثناء الليل وتسببت في اختناقات مرورية لمسافات طويلة في طرق وصل ارتفاع الجليد فيها إلى خمسة سنتيمترات.

وتحولت الطرق السريعة في المدينة إلى أماكن انتظار كبيرة للسيارات وطلب الآلاف من العالقين في سياراتهم المساعدة والطعام.

وقال مسؤولون إنه تم الإبلاغ عن نحو 800 حادث مروري في جورجيا لكن لم تقع إصابات خطيرة. وقتل ما لا يقل عن خمسة في ألاباما واثنين في جورجيا بسبب أحوال الطقس.

وذكر موقع فلايتوير الإلكتروني لمراقبة الرحلات الجوية أنه تم إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية وتأجيل مئات الرحلات الأخرى.