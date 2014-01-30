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سرقة زي و جهاز لاسلكي خاص بضابط شرطة بالإسماعيلية

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سرقة زي و جهاز لاسلكي خاص بضابط شرطة بالإسماعيلية سرقة زي و جهاز لاسلكي خاص بضابط شرطة بالإسماعيلية

أرشيفية

تعرض ضابط شرطة بإدارة شرطة النجدة بالإسماعيلية لسرقة حقيبته و بداخلها زي ميري وجهاز لاسلكي بجوار سوق العبور .

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين تعرض الملازم اول عادل كامل عبدالشهيد -57 سنه – الضابط بإدارة شرطة النجدة بأمن الإسماعيلية ومقيم بإسكان شباب المستقبل دائرة قسم العبور أثناء عودته من عمله متجهاً لمسكنه ولدى سيره بجوار سوق العبور، عندما قام شخص مجهول بخطف حقيبه جلديه من يده بداخلها بلوفر أسود ميرى عليه اسبلايط رتبته العسكريه وجهاز لاسلكى ماركة تترا عهدته الشخصيه يحمل رقم ID 28347 ، وفر هارباً .

تم إتخاذ إجراءات النشر عن الجهاز اللاسلكى فى حينه ، والتنسيق مع الادارة العامه لإتصالات الشرطة بشأن إيقاف عمل الجهاز .

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه وضبط المتهم الهارب والمسروقات ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1729 جنح قسم العبور لسنة 2014م ، وجارى العرض على النيابه .

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