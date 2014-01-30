الرى: خفض تكاليف الانتفاع بأملاك الرى والصرف لأكثر من 50% تخفيفا على المواطنين

أصدر الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري، قرار وزاري، بتعديل بعض فئات مقابل الإنتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وذلك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984

تناول القرار الجديد (الصادر فى 2014) خفض مقابل الإنتفاع بالأملاك العامة (رى وصرف) إلى أكثر من 50% مقارنة بالقرار الصادر لسنة 2010، وذلك دعماً من الوزارة لدور السياحة وحالة الركود التى تمر بها البلاد فى مختلف الأنشطة، فضلا عن تخفيف العبء عن كاهل العاملين فى مجال السياحة، وكذا المنتفعين بأملاك الدولة ذات الصلة بالرى والصرف.

تضمن القرار تعديل البند الثاني من مقابل الإنتفاع عن الأملاك العامة المتعلقة بمنافع مجرى نهر النيل وفرعيه (والصادر بها ترخيص من السلطة المختصة)، بشأن شغل المنافع لأغراض الترفيه (كازينوهات – ملاهي- مراسي)، حيث يكون المتر المربع 25 جنيها للمساحات المغلقة داخل القاهرة الكبرى، و10 جنيهات للمساحات المفتوحة، وفيما يتعلق بداخل كردون المدن يكون المترالمربع 12 جنيه للمساحات المغلقة، و5 جنيهات للمساحات المفتوحة، وفي خارج كردون المدن يكون المتر المربع 5 جنيهات للمساحات المغلقة ، و2 جنيه للمساحات المفتوحة.

وفيما يتعلق بشغل المنافع بغرض رسو البواخر السياحية المتحركة والثابتة والذهبيات داخل القاهرة الكبرى يكون 100 جنيه للمتر الطولي من المرسى سنويا ، و60 جنيها داخل كردون المدن، و20 جنيها خارج كردون المدن، ويسري القرار على الصفوف التالية للصف الأول ، في حين يتم تحصيل 25 جنيه / اليوم لكل ذهبية ” المنشأه قبل عام 2006 طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5/6 لعام 2006 .

وبخصوص شغل المنافع لغرض رسو مراكب النزهة والمراكب الشراعية يكون المتر الطولي من المرسى 15 جنيه سنويا داخل القاهرة الكبرى، و12 جنيه داخل كردون المدن و5 جنيهات خارج كردون المدن ، في حين يكون شغل المنافع لغرض رسو الوحدات النهرية للأغراض التجارية داخل القاهرة الكبرى، بواقع 80 جنيها للمتر الطولي من المرسى سنويا، و60 جنيه داخل كردون المدن و20 جنيها خارج كردون المدن.

وبشأن حق انتفاع الرسو المؤقت للبواخرالسياحية داخل القاهرة الكبرى يكون بواقع 80 جنيها يوميا للباخرة الواحدة، و60 جنيه يوميا داخل كردون المدن، و20 جنيها يوميا خارج كردون المدن.

يذكر أنه في حالة الإشغال للأملاك العامة ( المنافع ) بالمخالفة تُضاعف فئات الإنتفاع وذلك لحين الترخيص أو الإزالة على حساب المخالف.