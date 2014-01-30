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محافظ السويس: الانتهاء من الخطة الاستثمارية قبل 30 يونيو 2014 بالسويس‎

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محافظ السويس: الانتهاء من الخطة الاستثمارية قبل 30 يونيو 2014 بالسويس‎ محافظ السويس: الانتهاء من الخطة الاستثمارية قبل 30 يونيو 2014 بالسويس‎

جانب من اللقاء

أكد اللواء العربي السروي محافظ السويس على رؤساء الأحياء ومديري المديريات بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعلقة بالخطة الاستثمارية (2013، 2014 ) قبل 30 يونيو القادم والتي تبلع 73.4 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء وتحسين البيئة ورصف طرق وصرف صحي وتدعيم للوحدات المحلية .

أكدت نادية محمد علي مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة أن الاحياء و المديريات انتهت من تنفيذ حوالى 45% من الخطة الاستثمارية و أشارت إلى أن هناك خطة عاجلة تبلغ 100 مليون جنيه منها يتم رصف طريق الأدبية السويس بطول 16 وتوصيل الكهرباء لقرية العمارين بالسخنة ورصف طريق أبو حسين العمدة .

حضر اللقاء المهندس محمد مرسي السكرتير العام المساعد بالمحافظة ومديري المديريات ورؤساء الأحياء .

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