المعزول يتحول لـ”شاعر” خلال محاكمته: باطل باطل يا عتريس

كتب أسامة، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، أن أبيه كتب أبيات شعرية، أول أمس الثلاثاء، خلال محاكمته بتهمة اقتحام السجون.

وقال مرسى متناسياً الدماء التى سالت أمام قصر الإتحادية بأيدى أهله وعشيرته “تقتل نص الشعب يا خاين.. عايز تبقى لمصر رئيس”.

يذكر ان مرسى انفعل بشدة خلال محاكمته داخل القفص الزجاجى وقال للقاضى: أنت مين قولى.. انا معرفكش؟

وهذا نص ما كتبه مرسي حسبما قال نجله :

تقتل نص الشعب يا خاين

عايز تبقى لمصر رئيس

كلا كلا ….. أبدا والله

ملكك زايل .. يا إبليس

الله شاهد واحنا شهود

باطل باطل .. يا عتريس

#كتبها_الرئيس_28_يناير_2014

#هتاف_كتبه_الرئيس