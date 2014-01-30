بالفيديو.. اكتشاف آثار أقدام ديناصورات بمدينة “أغادير” المغربية

تم اكتشاف آثار أقدام ديناصورات بنواحي مدينة أغادير المغربية يعود تاريخها، بحسب أحد المختصين، إلى حوالي 85 مليون سنة. وتطالب جمعية محلية كانت وراء هذا الاكتشاف بحماية هذا الإرث التاريخي.

تم اكتشاف آثار أقدام ديناصورات تعود إلى “العصر الطباشيري العلوي” بنواحي مدينة أغادير، بحسب تصريح أستاذ الجيولوجيا في جامعة ابن زهير، موسى مسرور، للقناة المغربية الأولى، والذي أكد أن هذه الحيوانات عاشت في المنطقة قبل حوالي 85 مليون سنة.

ووجدت هذه البصمات محفورة على مجموعة من الصخور بجانب المحيط الأطلسي بحشي ما أفادت الوكالة الفرنسية .

> ودعت جمعية محلية، التي كانت وراء هذا الاكتشاف إلى حماية هذا الإرث التاريخي، كما وجهت نداءها للسلطات المختصة للتدخل في الوقت العاجل لحمايته.

وظهرت هذه البصمات بعد العاصفة البحرية التي شهدتها المنطقة، وبينت الدراسات الأولية عليها أنها تنتمي إلى ديناصورات ضخمة، والتي تم اكتشافها قبل 20 عاما في المكسيك.