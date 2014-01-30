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محافظ الوادي الجديد يفتتح مدرسة للتعليم الأساسى ويضع حجر الأساس لأخرى بالمحافظة

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محافظ الوادي الجديد يفتتح مدرسة للتعليم الأساسى ويضع حجر الأساس لأخرى بالمحافظة محافظ الوادي الجديد يفتتح مدرسة للتعليم الأساسى ويضع حجر الأساس لأخرى بالمحافظة

محافظ الوادي الجديد أثناء افتتاح المدرسة

قام اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد ، صباح اليوم ، بافتتاح مدرسة طه حسين للتعليم الاساسى بحى البستان بالخارجة بالوادى الجديد بتكلفة إجمالية تصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه.

وقال المهندس جمال سيد على مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالوادى الجديد ان المدرسة تضم مدرسة للاعدادى واخرى للتعليم الابتدائى وتضم 22 فصل ومكونه من ثلاثة طوابق وبها ملاعب ومعامل ومجهزة بأحدث الأجهزة التعليمية للمرحلتين الابتدائية والاعدادية .

كما قام محافظ الوادى الجديد ومرافقوه من قيادات التربية والتعليم والأبنية التعليمية بوضع حجر الأساس لمدرسة بحى المجاهدين للتعليم الاعدادى ووضع ومرافقوه حجر الأساس لمدرسة بحى 25 يناير بالخارجة ، واضاف بأن هناك خطة وضعتها هيئة الأبنية التعليمية لرفع كفاءة عدد من المدارس وترميم عدد اخر بمراكز المحافظة الخمسة.

حيث أكد محافظ الوادى الجديد خلال الافتتاح ان منظومة التعليم لابد وان تخدم المجتمع والبيئة وان تكون المدرسة مشاركة ببرامج لتنمية المجتمع المحيط وان تستثمر الامكانت الموجودة بالمدرسة لخدمة العملية البيئة المحيطة ، وان تنظم المدرسة مجموعة من البرامج الهادفة للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة بالأحياء المحيطة بالمدرسة.

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