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عبدالله عمران تريم في ذمة الله

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عبدالله عمران تريم في ذمة الله عبدالله عمران تريم في ذمة الله

 تنعى وزارة شؤون الرئاسة معالي الدكتور عبدالله عمران تريم وزيرالعدل والتربية والتعليم الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم(الخميس)..سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

..ستقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة في مسجد الملك فيصل بالشارقة و الدفن في مقبرة الجبيل  " إنا لله وإنا إليه راجعون ".

حياته في سطور:

أسس المغفور له مع شقيقه تريم عمران تريم، جريدة «الخليج»، التي صدرت لأول مرة عام 1970 وكانت حينذاك تطبع في دولة الكويت، بالاضافة الى مجلة «الشروق» التي سبقت في الصدور جريدة «الخليج» بعدة اشهر. ومنذ معاودة اصدار «الخليج» وأصبحت المؤسسة الصحافية اكبر مؤسسة خاصة بدولة الامارات، حيث تصدر عنها، بالاضافة الى جريدة «الخليج» ومجلة «الشروق» السياسية الجامعة، مجلة نسائية هي «كل الأسرة»، ومجلة «الاقتصادي» الشهرية، وجريدة «جلف توداي» اليومية باللغة الانجليزية ومجلة «الاطفال الاذكياء».

عمل وزيرا مرتين ومستشارا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.

وتم اختياره  كشخصية العام الإعلامية خلال حفل ختام منتدى الإعلام العربي وجائزة الصحافة العربية في دورتهما التاسعة وتسلم جائزته من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحفل و ذلك تقديراً له على عطاءاته وخدمته للصحافة الإماراتية خاصة، والصحافة العربية عموماً، على مدى نحو أربعين عاماً.

 

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