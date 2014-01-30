قناع الأرز.. وصفة سحريَّة لبشرة بيضاء

يظلّ حبُّ الشباب والرؤوس السوداء من أهمّ المشاكل التي تعاني منها البشرة، فتؤرّق حواء وتسبّب لها توتراً، في الوقت الذي تُنفق فيه مبالغ هائلة من أجل الحصول على بشرة صافية متألقة وخالية من حبِّ الشباب والرؤوس السوداء. وهنالك من النساء من تحلم ببشرة نضرة وبيضاء ممتلئة بالحيويَّة، فتسعى لشراء الكريمات المخصصة لتفتيح البشرة، برغم أنَّها تحتوي على موادّ كيميائيَّة شديدة الضرر. فهل تريدين تفتيح لون بشرتك من دون خوف وبأبسط الطرق؟ إليك وصفة سحريَّة وشديدة البساطة.

طريقة عمل قناع الأرز

اطحني بعضاً من حبوب الأرز، ثمّ اخلطيها بالماء حتى تعطي قواماً مناسباً يسمح لك بتطبيق قناع منه على وجهك. اتركي القناع حتى يجفّ، ثمّ افركيه، واغسلي وجهك بماء دافئ، ولا تنسي أن تُلاحظي الفرق.

وإليك طريقة أخرى أكثر عمليَّة، وهي التالية: عندما تقومين بغسل الأرز وتحضيره للطهو، قومي بغسل وجهك بماء الأرز واتركيه حتى يجفّ، من دون أن تجففيه بعد غسله أو أن تغسليه بالماء.

وبعد أن يجفّ تماماً، قومي برشّ قليل من ماء الورد على وجهك، واتركيه إلى أن يجفّ من تلقاء نفسه.

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