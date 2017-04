Ride Along الأول في لبنان وأميركا

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي دخول فيلم Twelve Years A Slave حيث حصد 8.3 مليون دولار. ودخل أيضاً فيلم I, Frankenstein مباشرة في المرتبة الرابعة مع 13 مليون دولار، وبقي فيلم Jack Ryan: Shadow Recruit في المرتبة الثالثة مع 14.3 مليون دولار. وصمد الفيلم الكرتوني Frozen من المرتبة الثانية بعد أن سجّل 20.2 مليون دولار، وتمكن فيلم The Wolf of Wall Street من البقاء في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي حيث جمع 31 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Jack Ryan: Shadow Recruit الى المرتبة الخامسة مع 11.8 مليون دولار، وتقدم فيلم Frozen مجدداً الى المرتبة الرابعة حيث جمع 9 مليون دولار. وصمد الفيلم الكرتوني The Nut Job في المرتبة الثالثة حاصداً 12.3 مليون دولار، وبقي فيلم Lone Survivor في المرتبة الثانية مع 12.6 مليون دولار. وللأسبوع الثاني على التوالي، إحتفظ فيلم Ride Along بالمرتبة الأولى بعد أن حصد 21.1 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Jack Ryan: Shadow Recruit الى المرتبة الخامسة مع 13928 مشاهد، ودخل الفيلم الكرتوني The Nut Job مباشرة في المرتبة الرابعة مع 18472 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم I, Frankenstein في المرتبة الثالثة حيث شاهده 20964 شخص. فيلم جديد دخل في المرتبة الثانية عنوانه Ride Along مع 39145 مشاهد. ودخل أيضاً فيلم The Legend of Hercules مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 40584 شخص.

في لبنان، تراجع فيلم Jack Ryan: Shadow Recruit الى المرتبة الخامسة مع 4588 مشاهد، وتراجع الفيلم اللبناني Bébé الى المرتبة الرابعة مع 4822 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم The Legend of Hercules من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 5215 شخص ودخل فيلم I, Frankenstein مباشرة في المرتبة الثانية مع 6704 مشاهد، ليدخل أيضاً فيلم Ride Along مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 6749 شخص.