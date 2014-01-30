أخبار عاجلة

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هيفا وهبي تحضن حبيب Jennifer Lopez

Google+ Print
هيفا وهبي تحضن حبيب Jennifer Lopez هيفا وهبي تحضن حبيب Jennifer Lopez

الأربعاء 29-01-2014 19:57

بيروت – هدى زين

بعد أن تابع حبيب الفنانة العالمية Jennifer Lopez، الراقص Casper Smart، النجمة اللبنانية هيفا وهبي على "تويتر" نشرت هذه الأخيرة عبر حسابها على "انستغرام" صورة لها وهي تحتضن Casper.
هيفا كتبت تحت الصورة تعليقاً قالت فيه : "مهوسة بالرقص يومياً، والرقص مع Casper Smart شيء مغري".
وفي المقابل، نشر مصمم الرقص العالمي Casper الصورة ذاتها عبر حسابه على "توتير" وكتب تحتها: "في تمارين الرقص مع فنانتي الجديدة هيفا وهبي، أصمم رقصات كليب أغنيتها الجديدة".
وقد لاقت هذه الصورة استحسان العديد من متابعي الجهتين، إذ انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»

فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل

فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل