هيفا وهبي تحضن حبيب Jennifer Lopez

بيروت – هدى زين

بعد أن تابع حبيب الفنانة العالمية Jennifer Lopez، الراقص Casper Smart، النجمة اللبنانية هيفا وهبي على "تويتر" نشرت هذه الأخيرة عبر حسابها على "انستغرام" صورة لها وهي تحتضن Casper.

هيفا كتبت تحت الصورة تعليقاً قالت فيه : "مهوسة بالرقص يومياً، والرقص مع Casper Smart شيء مغري".

وفي المقابل، نشر مصمم الرقص العالمي Casper الصورة ذاتها عبر حسابه على "توتير" وكتب تحتها: "في تمارين الرقص مع فنانتي الجديدة هيفا وهبي، أصمم رقصات فيديو كليب أغنيتها الجديدة".

وقد لاقت هذه الصورة استحسان العديد من متابعي الجهتين، إذ انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.