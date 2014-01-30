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صورة - شيكابالا يتصدر أغلفة أشهر الصحف الرياضية في البرتغال

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صورة - شيكابالا يتصدر أغلفة أشهر الصحف الرياضية في البرتغال صورة - شيكابالا يتصدر أغلفة أشهر الصحف الرياضية في البرتغال

تصدر شيكابالا لاعب الزمالك السابق وأحد الصفقات التي يسعى سبورتنج لشبونة لإبرامها قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، أغلفة أشهر صحيفتين في البرتغال.

إبولا وريكورد، أبرزتا اهتمامهما بقرب انتقال اللاعب الأسمر إلى أحد أكبر أندية البرتغال بجانب بنفيكا وبورتو بوضعه على أغلفتها.

وكان من المفترض أن يسافر شيكابالا مساء الأربعاء إلى البرتغال لإتمام الصفقة، ولكن عدم استخراج تصريح السفر الخاص بالتجنيد حال دون ذلك.

ووفقا لما أكده وكيل اللاعبين عبد الرحمن مجدي، نجح شيكابالا في استخراج التصريح، على أن يسافر إلى البرتغال يوم الخميس.

شيكابالا قام يوم الأربعاء بفسخ تعاقده مع الزمالك مقابل التنازل عن مستحقاته ودفع مبلغ 100 ألف دولار، ومن المنتظر أن ينضم إلى لشبونة لمدة خمسة سنوات.

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