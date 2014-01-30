للمحجبة... أناقتك على الطريقة الباريسية



فاجأنا مصممو أسبوع الموضة لأزياء الكوتور في باريس بتقديم خيارات متعددة للسيدة المحجبة، تنوعت بين فساتين السهرات الرائعة والبدل الأنيقة.

في أول عروض باريس وهو عرض Versace، شاهدنا مجموعة رائعة من الأزياء الراقية موصولة برداء يغطي الرأس على غرار النجمة Grace Jones، لتقدم لك طريقة عصرية مبتكرة للحجاب بلمسات من دار Versace، أما في عرض Armani فقد شاهدنا العارضات يظهرن على منصة العرض متألقات بأجمل التصاميم ذات الأكمام الطويلة والقصات الواسعة، وقد لفّت رؤوسهن بالسكارف مع أقراط متدلية على طريقة السيدة المحجبة، وكأن المصمم استوحى تصاميمه من أناقة سيداتنا العربيات بالحجاب.

من ناحية أخرى قدمت دار Valentino العديد من التصاميم التي تحتوي على رداء طويل وواسع، ويجب أن لا ننسى عرض المصمم الفرنسي Alexis Mabille الذي أظهر مجموعة من الفساتين البيضاء الراقية بقصات مبتكرة وأنيقة، فيما قدمت الدور الباريسية العملاقة، مثل: Dior، وChanel عدداً بسيطاً من البدل العملية التي ستعطيك إطلالة عصرية بسيطة في زياراتك النهارية.

شاهدي معنا أجمل التصاميم التي تناسب ستايل السيدة المحجبة من أسبوع الموضة للأزياء الراقية والتي لن تحتاج منك سوى بعض الإضافات البسيطة لتغطية كامل الجسم لتغدو مناسبة للحجاب.

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