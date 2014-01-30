Ralph Lauren يقدم تصاميمه للفريق الأمريكي في الأولمبياد

كشف المصمم الأمريكي Ralph Lauren عن تصاميمه للفريق الأمريكي المشارك في الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها في 7 من شهر فبراير، معبراً عن فخره بالتعاون مع الفريق الأولمبي للمرة الرابعة.

احتوت المجموعة على سترات صوفية بألوان العلم الأمريكي مع بنطلونات بيضاء، وأحذية بوت سوداء، بالإضافة إلى الإكسسوارات الإضافية كالقبعات والأحزمة، ويمكن للمشجعين الحصول على مجموعة الأزياء المحدودة هذه في 15 فبراير، ويبلغ سعر السترة الصوفية 459 دولاراً ليذهب ريعها لدعم الفريق الأولمبي.

يذكر أن المصمم قدم تصاميم الفريق الأمريكي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2012 بصناعة صينية، وقد واجه موجة من الانتقادات العارمة، مما جعله يحرص على صناعتها في الولايات المتحدة هذا العام.

من ناحية أخرى تتنافس الماركات العالمية لدعم منتخبات بلدانها، إذ سنشاهد الفريق الفرنسي يرتدي تصاميم Lacoste ، وفريق السويد يرتدي تصاميم H&M ، بينما يظهر الفريق البريطاني بتصاميم Adidas .

شاهدي في الصور أزياء الفرق الأولمبية الماركة في أولمبياد 2014.