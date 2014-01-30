أخبار عاجلة

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

Ralph Lauren يقدم تصاميمه للفريق الأمريكي في الأولمبياد

Google+ Print
Ralph Lauren يقدم تصاميمه للفريق الأمريكي في الأولمبياد Ralph Lauren يقدم تصاميمه للفريق الأمريكي في الأولمبياد

كشف المصمم الأمريكي Ralph Lauren عن تصاميمه للفريق الأمريكي المشارك في الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها في 7 من شهر فبراير، معبراً عن فخره بالتعاون مع الفريق الأولمبي للمرة الرابعة.
احتوت المجموعة على سترات صوفية بألوان العلم الأمريكي مع بنطلونات بيضاء، وأحذية بوت سوداء، بالإضافة إلى الإكسسوارات الإضافية كالقبعات والأحزمة، ويمكن للمشجعين الحصول على مجموعة الأزياء المحدودة هذه في 15 فبراير، ويبلغ سعر السترة الصوفية 459 دولاراً ليذهب ريعها لدعم الفريق الأولمبي.
يذكر أن المصمم قدم تصاميم الفريق الأمريكي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2012 بصناعة صينية، وقد واجه موجة من الانتقادات العارمة، مما جعله يحرص على صناعتها في الولايات المتحدة هذا العام.
من ناحية أخرى تتنافس الماركات العالمية لدعم منتخبات بلدانها، إذ سنشاهد الفريق الفرنسي يرتدي تصاميم Lacoste ، وفريق السويد يرتدي تصاميم H&M ، بينما يظهر الفريق البريطاني بتصاميم Adidas .
شاهدي في الصور أزياء الفرق الأولمبية الماركة في أولمبياد 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي