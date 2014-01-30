الجيش يدمر سيارتين تابعتين لأنصار بيت المقدس مجهزتين للتفجير بشمال سيناء

قال المتحدث العسكرى، العقيد أحمد محمد على، أن قوات الجيش الثانى نجحت فى تدمير سيارتين مجهزتين للتفجير بشمال سيناء.

وأضاف المتحدث العسكرى، أنه وردت معلومات لقوات التأمين بشمال سيناء صباح اليوم [30 /1 /2014 ]، تفيد بأن جماعة أنصار بيت المقدس تخطط لاستخدام عربات مفخخة ضد قوات الجيش والشرطة بمدن [الشيخ زويد - العريش ].

وأشار المتحدث العسكرى أن العناصر الخاصة من الجيش الثانى بتمشيط المناطق المذكورة، وتلاحظ اقتراب عربة “فنطاس مياة” حمراء اللون بسرعة شديدة فى اتجاه تجمع للقوات ، فتم التعامل معها وخلال محاولتها الفرار تم تدميرها مما ادى الى حدوث انفجار هائل ، نتيجة احتوائها على كمية كبيرة من المتفجرات.

وتابع المتحدث العسكرى، كما رصدت القوات وقوف سيارة ملاكى “هوندا” بنى اللون على أحد جانبى الطريق بالقرب من إحدى المعسكرات فى مدينة العريش فتم التعامل معها عن بعد مما أحدث موجة إنفجارية شديدة لما تحتويه من مواد شديدة الانفجار .