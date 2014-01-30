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مستشار وزير العدالة الانتقالية ينفي تحديد “النظام الفردي” بانتخابات البرلمان

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مستشار وزير العدالة الانتقالية ينفي تحديد “النظام الفردي” بانتخابات البرلمان مستشار وزير العدالة الانتقالية ينفي تحديد “النظام الفردي” بانتخابات البرلمان

امين المهدى وزير العدالة الانتقالية

صرح المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية، المستشار  محمود فوزي، بأن الوزارة لم تكلف من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية أو انتخابات مجلس النواب، وأنه في حالة تكليف الوزارة بإعداد أي من القانونين سوف تعلن للرأي العام الخطوات التي تتخذها في هذا الشأن.

وقال فوزى إن التصريحات المنسوبة للوزير بشأن آخذ مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المزمع اعداده من الجهات المختصة؛ قد أخذ بالنظام الفردي ؛ عارية تماماً عن الصحة .

وأكد المستشار القانونى للوزارة أنهم يلتزمون دائماً بأن تكون تصريحاتهم متعلقة بموضوعات معروضة عليها .

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