200 طالب بجامعة المنيا يشاركون في إيقاد شعلة “الأمل لبناء مصر” للأنشطة الطلابية

قام الدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب بإيقاد شعلة شباب الأمل لبناء وطن تحت شعار (علشانك يا بلدي نبدأ من جديد) في مهرجان رياضي وفني نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا ، برعاية الدكتور محمد أحمد شريف رئيس الجامعة.

شارك في فعاليات المهرجان 200 طالباً وطالبة من المتميزين في الأنشطة الطلابية بحضور الدكتور أنور وجدي منسق عام الأنشطة بالجامعة وحبشي مصيلحي مدير عام رعاية الشباب والطلاب حيث بدأوا طابور العرض من داخل الحرم الجامعي إلي المنصة التي أقيمت أمام مبني رئاسة الجامعة قدم خلالها الطلاب عروضاً رياضية وفنية ثم انطلقت الشعلة إلي المتحف الآتوني شرق النيل المركز الحضاري والسياحي الحديث بالمحافظة.

أشار الدكتور نعمان أن المهرجان القومي للأنشطة الطلابية دعا إليه الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي ونائب رئيس الوزراء بمشاركة الجامعات المصرية كإنطلاقة للأنشطة الطلابية من أعلي سفح الأهرامات وشاركت الجامعة بـ 40 طالباً وطالبة من المتميزين في الأنشطة يوم 27يناير الجاري و29 يناير أنطلقت شعلة الأمل بجامعة المنيا برؤية جديدة للأنشطة خلال الفصل الدراسي الثاني والذي تحققت ثمارها بمشاركة الجامعة في أسبوع الفتيات الذي تنظمه جامعة قناة السويس والمهرجان الفني بالإسكندرية وذلك خلال فبراير القادم.