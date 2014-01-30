هيج: بريطانيا تعمل بسرعة لاستقبال مئات اللاجئين السوريين

قال وزير الخارجية البريطانية ويليام هيج اليوم الخميس إن بلاده تعمل بسرعة لتقديم ملاذ آمن لمئات السوريين الأكثر عرضة لخطر العنف في بلادهم.

وقي كلمة له في قلب العاصمة الفلبينية خلال جولته في جنوب شرق آسيا نقلتها وسائل الإعلام البريطانية ، قال هيج إن حكومته ستعمل بسرعة وعلى الفور للوفاء بالوعد الذي أعلنه نائب رئيس الوزراء نيك كليج يوم الثلاثاء الماضي.

وقال هيج في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع نظيره الفلبيني ألبرت ديل روزاريو “نعمل على هذا الأمر على الفور. سنأخذ السوريين إلى المملكة المتحدة من أجل مساعدتهم ومنحهم بعض الراحة والرعاية بعد الظروف التي مروا بها”.

كان نائب رئيس الوزراء نيك كليج قد صرح يوم الثلاثاء إن بلاده ستقبل النساء العرضة للعنف الجنسي والمعوقين والعجائز وضحايا التعذيب.

وبسؤاله عن موعد أو كيف ستبدأ بريطانيا تنفيذ برنامجها الخاص بقبول اللاجئين السوريين، رفض هيج تحديد موعد أو الكشف عن أي تفاصيل، مشددا على أن كل التفاصيل سيتم الاعلان عنها قريبا.

يذكر أن بريطانيا منحت حق اللجوء لأكثر من ألفي سوري منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، من بينهم 1500 العام الماضي.

وأعلنت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين ارتفع من 588 ألفا بنهاية عام 2012 إلى مليونين و400 ألف شخص بنهاية عام 2013.

أ ش أ