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هيثم دبور يوقع “يأكلهن سبع عجاف” اليوم بمعرض الكتاب

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هيثم دبور يوقع “يأكلهن سبع عجاف” اليوم بمعرض الكتاب هيثم دبور يوقع “يأكلهن سبع عجاف” اليوم بمعرض الكتاب

يأكلهن سبع عجاف

تقيم دار الشروق اليوم الخميس، في جناحها داخل معرض الكتاب حفل التوقيع للكاتب والصحفي هيثم دبور، حيث يوقع مجموعة من أبرز أعماله “أول مكرر”، “مادة 212″، “ضهر الفرس”، بالإضافة إلى ديوانه الشعري الجديد “يأكلهن سبع عجاف”، والذي صدر منذ عدة أشهر ونفذت طبعته الأولى بعد أسابيع قليله من صدوره.

“يأكلن سبع عجاف” يرصد الحال في خلال السنوات الماضية وانعكاسه على المواطن المصري، ونال استحسانا جماهيريا كبيرا.

ويسافر الفيلم الروائي “فردي” المأخوذ عن المجموعة القصصية “ضهر الفرس” إلى عدة مهرجانات في هولندا وتركيا، بعد مشاركته مؤخرا في مهرجان لندن وطنجة والإسماعيلية، الفيلم من إخراج كريم الشناوي وبطولة خالد النبوي وسيد رجب.

 

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