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مئات المستوطنين يقتحمون “قبر يوسف” شرق نابلس تحت حماية القوات الإسرائيلية

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مئات المستوطنين يقتحمون “قبر يوسف” شرق نابلس تحت حماية القوات الإسرائيلية مئات المستوطنين يقتحمون “قبر يوسف” شرق نابلس تحت حماية القوات الإسرائيلية

ارشيفية

اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم الخميس قبر يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية تحت حماية عسكرية إسرائيلية، بحجة أداء طقوسهم الدينية فيه.

وقال شهود عيان إن مئات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف بعد منتصف الليل بأكثر من 7 حافلات، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي انتشرت في العديد من الشوارع المحيطة بالقبر لتأمين الحماية للمستوطنين.

ووقعت مواجهات عنيفة في محيط القبر بين شبان والقوة العسكرية تركزت في مخيم عسكر وقرية عسكر وشارع عمان وعند المدخل الشمالي لمخيم بلاطة، رشق خلالها الشبان الفلسطينيون قوات الاحتلال بالحجارة، فيما أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

ويدعي المستوطنون أن قبر يوسف يعود لنبي الله يوسف عليه السلام، فيما تؤكد الرواية الفلسطينية والتاريخية أنه لرجل إصلاح من بلدة بلاطة البلد شرقي نابلس يدعى يوسف دويكات، وكان يستخدم مسجدا قبل الاحتلال.

 

أ ش أ

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