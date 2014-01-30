المجلس الأوروبي يتهم إيطاليا بعدم احترام ميثاق الحقوق الأوروبية

اتهمت لجنة الحقوق الاجتماعية التابعة للمجلس الأوروبي إيطاليا بعدم احترام ميثاق الحقوق الأوروبية، مشيرة إلى أن نظام المعاشات الإيطالي لا يضمن للمتقاعدين مستوي مناسب للعيش.

وقالت اللجنة – فى بيان لها أصدرته اليوم الخميس “إن مستوي الحد الأدني للمعاشات هبط إلى أدنى من 40% من متوسط الدخل المكافئ، وبالتالي فهو غير كاف ويعد الأدنى بين المستويات الأوروبية، لافتة إلى أن هناك أكثر من 42% من أصحاب المعاشات يحصلون على أقل من 1000 يورو شهريا”.

وأضافت “أن الحد الأدنى من المزايا المرضية غير كاف، وأن روما فشلت في ضمان معاملة متساوية بالنسبة لحقوق الأمن الاجتماعي للمواطنين من كل دول الاتحاد الأوربي الأخري”، موضحة أنها لم تتمكن من العثورعلى أدلة كافية على أن إيطاليا لديها نهج شامل ومنسق لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، معربة عن انزعاجها من المعاملة التمييزية للمهاجرين من الغجر الروم والسينتي فيما يتعلق بمشاركة المواطنين.

وكانت إيطاليا قد تعرضت لانتقادات عديدة حيث أنها ليست لديها سياسية مناسبة في مجال الصحة والسلامة المهنية، كما أنه ليس لديها نظام مناسب من أجل تنظيم الوقاية من المخاطر المهنية.

يشار إلى أن المجلس الأوروبي يضم 47 عضوا، وهو هيئة معنية بالحقوق الإنسانية والاجتماعية في عموم أوروبا.

أ ش أ