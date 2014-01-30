أخبار عاجلة

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الخارجية: من غير المقبول لأى دولة التدخل فى أعمال القضاء المصري

Google+ Print
الخارجية: من غير المقبول لأى دولة التدخل فى أعمال القضاء المصري الخارجية: من غير المقبول لأى دولة التدخل فى أعمال القضاء المصري

السفير بدر عبد العاطي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إنه غير مقبول من أى دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري، وانه لابد من احترام أحكامه واستقلاله الكامل … جاء ذلك ردا على سؤال حول تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية وما تضمنته تقارير أخري حول إحالة عدد من المصريين والأجانب بينهم صحفيون إلي محكمة الجنايات،
> وأوضح المتحدث أن إحالة عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات قد جاء بناء علي قرار من النيابة العامة التي هي جزء من النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عملها.
> وأضاف المتحدث فى تصريحات له اليوم أن القضاء المصري يوفر كافة الضمانات القانونية للمتهمين وأهمها إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وتولي محامين مهمة الدفاع عن المتهمين، فضلاً عن وجود عدة درجات للتقاضي فإذا صدر حكم بالإدانة فيحق للمتهم بطبيعة الحال الاستئناف عليه، فضلا عن أن جميع المحاكمات تتم أمام القاضي الطبيعي ووفقا للقانون العادي ولا توجد أية إجراءات استثنائية.
> وجدد المتحدث الرفض الكامل لمحاولة أي طرف خارجي التشكيك فى استقلالية القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والاستقلال.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا