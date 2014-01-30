الخارجية: من غير المقبول لأى دولة التدخل فى أعمال القضاء المصري

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إنه غير مقبول من أى دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري، وانه لابد من احترام أحكامه واستقلاله الكامل … جاء ذلك ردا على سؤال حول تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية وما تضمنته تقارير أخري حول إحالة عدد من المصريين والأجانب بينهم صحفيون إلي محكمة الجنايات،

> وأوضح المتحدث أن إحالة عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات قد جاء بناء علي قرار من النيابة العامة التي هي جزء من النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عملها.

> وأضاف المتحدث فى تصريحات له اليوم أن القضاء المصري يوفر كافة الضمانات القانونية للمتهمين وأهمها إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وتولي محامين مهمة الدفاع عن المتهمين، فضلاً عن وجود عدة درجات للتقاضي فإذا صدر حكم بالإدانة فيحق للمتهم بطبيعة الحال الاستئناف عليه، فضلا عن أن جميع المحاكمات تتم أمام القاضي الطبيعي ووفقا للقانون العادي ولا توجد أية إجراءات استثنائية.

> وجدد المتحدث الرفض الكامل لمحاولة أي طرف خارجي التشكيك فى استقلالية القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والاستقلال.

أ ش أ