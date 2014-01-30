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تاتا ينفي تمديد تعاقده مع برشلونة

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تاتا ينفي تمديد تعاقده مع برشلونة تاتا ينفي تمديد تعاقده مع برشلونة

(إفي) - نفى الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو المدير الفني لبرشلونة الإسباني، ما تردد عن أن الرئيس الجديد للنادي الكتالوني جوسيب بارتوميو، عرض عليه تمديد تعاقده حتى 2016.

وفي تصريحات أدلى بها الليلة الماضية عقب تأهل فريقه إلى المربع الذهبي في بطولة كأس ملك إسبانيا بفوزه على ليفانتي 5-1 في إياب ربع النهائي، قال مارتينو إنه لم يتحدث معه أحد من برشلونة عن تمديد تعاقده مع البرسا.

وأضاف المدرب أنه سعيد بالدعم الذي يتلقاه حاليا ولا يشغل باله بأي خطوة تتعلق بتمديد التعاقد "فأنا أشعر بأنني أحظى بالدعم، ولكننا لم نتحدث مطلقا عن التجديد".

وكانت تقارير إخبارية إسبانية قد أشارت إلى أن برشلونة عرض على مارتينو تمديد تعاقده حتى 2016 نظرا لأن بارتوميو يقدر الجهد الذي يبذله الأرجنتيني مع البرسا.

وعن لقاء أمس وجه مارتينو التهنئة للاعبيه بعد فوزهم على ليفانتي نظرا لما قدموه من أداء رائع خلال اللقاء، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز البرسا 4-1.

وأشاد المدرب بأداء كل من أليكسيس سانشيز وليونيل ميسي وسيسك فابريجاس، كما تحدث عن عودة لاعب الوسط أندريس إنييستا للعب بعد الإصابة التي أبعدته ثلاثة أسابيع، حيث شارك لمدة 45 دقيقة أمام ليفانتي.

وأوضح مارتينو أنه تحدث مع إنييستا عن إشراكه لعدة دقائق أمام ليفانتي لكي يقوم بمشاركة تدريجية في المباريات.

كما توجه مارتينو بالشكر إلى جماهير البرسا الذين يساندون الفريق رغم مواعيد المباريات وهطول الأمطار.

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