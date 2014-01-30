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أرسنال مازال يحاول ضم دراكسلر من شالكه

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أرسنال مازال يحاول ضم دراكسلر من شالكه أرسنال مازال يحاول ضم دراكسلر من شالكه

يواصل المسئولون في نادي أرسنال الإنجليزي مساعيهم لاتمام صفة ضم جوليان دراكسلر نجم نادى شالكة الألمانى والمعروض للبيع مقابل 37 مليون جنيه أسترلينى.

ويشعر المدفعجية بثقة متزايدة في أنهم سوف يتمكنون من الحصول على توقيع دراكسلر الذي يبلغ من العمر 20 عاما قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية مساء غد الجمعة.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن عددا من كبار المسئولين في أرسنال سافروا بالفعل إلى ألمانيا في محاولة لتسريع المفاوضات الجارية مع شالكه حيث إنه من المتوقع أن تستمر المحادثات طيلة اليوم الخميس على أمل أن تكلل بالتوصل إلى اتفاق نهائي.

ويصر النادي الألمانى على مبلغ الـ37 مليون جنيه أسترلينى الذي حدده ثمنا لبيع دراكسلر في حين لا يرغب المسئولون فى أرسنال فى دفع اكثر من 30 مليون جنيه أسترلينى.

وقالت الديلى ميل إن تخوف مسئولى الارسنال من احتمال أن يفقدوا اللاعب الذي يرغب أرسين فينجر مدرب المدفعجية بشدة فى ضمه للفريق قد يدفعهم الى ابداء قدر اكبر من المرونة في مفاوضاتهم مع الألمان.

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