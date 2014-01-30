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مهاجم يوفنتوس إلى أرسنال؟

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مهاجم يوفنتوس إلى أرسنال؟ مهاجم يوفنتوس إلى أرسنال؟

أ ش أ - أفادت تقارير صحفية بأن نادي يوفنتوس الإيطالي على وشك التوصل الى اتفاق بشأن انتقال مهاجمه ميركو فوتشينتش على سبيل الاعارة الى نادي أرسنال الانجليزى لمدة ستة أشهر.

وذكرت "توتو سبورت" الرياضية الايطالية أن الناديين تمكنا بالفعل من صياغة التفاصيل المتعلقة بالصفقة وانهما ينتظران حاليا فقط توقيع فوتشينتش الذى يبلغ من العمر 30 عاما من اجل اتمام الاتفاق بشكل نهائى.

وقالت الشبكة ان فوتشينتش وهو من جمهورية الجبل الاسود يقوم حاليا ببحث خياراته ولكنه يعتزم السفر الى لندن اليوم الخميس كى تجرى له الفحوص الطبية المعتادة فى ارسنال.

وكانت التكهنات قد اشارت مؤخرا الى ان فوتشينتش سوف ينتقل الى نادي إنتر ميلان فى صفقة تبادلية مقابل ضم فريدى جوارين نجم النيراتزورى الا ان الصفقة تعثرت مما فتح السبيل امام نادى المدفعجية الانجليزى للتدخل من اجل اقتناص اللاعب.

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