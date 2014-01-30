الشرطة الكندية توجه لـ “جاستن بيبر” تهمة الاعتداء على سائق سيارة أجرة في تورنتو

وجهت الشرطة الكندية إلى نجم البوب جاستن بيبر تهمة الاعتداء على سائق سيارة أجرة في تورنتو في ديسمبر وذلك في أحدث مشكلة قانونية يقع فيها المغني المراهق.

وقالت شرطة تورنتو في بيان بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربية إن سائق السيارة الليموزين زعم أن بيبر ضربه على رأسه من الخلف عدة مرات أثناء مشادة بينهما. ولم يتسن الوصول على الفور إلى ممثلين عن بيبر (19 عاما) للحصول على تعليق.

وكان بيبر وصل الأربعاء في سيارة رياضية سوداء إلى مركز للشرطة في تورنتو وسارع بالدخول وسط حرسه الشخصي وضباط شرطة بينما حاول مصورون صحفيون ومعجبون شق طريقهم لإلقاء نظرة عليه عن قرب.

وتعرض بيبر لمشكلات مع السلطات في الولايات المتحدة هذا الشهر. ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير الخمر في ميامي بعد أن ضبطته الشرطة وهو يتسابق في سيارة لامبورغيني مستأجرة.

وقال للشرطة إنه تعاطى دواء وصفه له الطبيب ودخن الماريغوانا وتناول مشروبات كحولية. وأظهرت وثائق قضائية أنه دفع ببراءته من هذه الاتهامات في التماس مكتوب قدمه محاميه إلى المحكمة.

ويواجه بيبر عقوبة تصل إلى الحبس ستة أشهر إذا أدين إلا أن خبراء يقولون أنه من المتوقع أن يتلقى عقوبة مخففة لأن هذه ستكون أول مخالفة له للقانون.

ومن المنتظر أن يمثل بيبر أمام المحكمة في 10 مارس للرد رسميا على هذه الاتهامات. ووجهت إليه أيضا اتهامات بالسير برخصة قيادة منتهية ومقاومة القبض عليه دون عنف.

ولمع نجم بيبر بينما كان طفلا حين نشرت أمه تسجيلات مصورة له وهو يغني على موقع يوتيوب. وأصبح نجما في المجال الفني وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وله كثير من المعجبين معظهم من الفتيات.