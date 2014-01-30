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تخصيص 1170 فدان لإقامة مزرعة صرف صحي بقوص بقنا

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م.. اشرف

رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بقنا

أعلن اللواء المهندس أشرف أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بقنا، بأنه تم تخصيص مساحة 1170 فدان بناحية العليقات بمدينة قوص لإقامة مزرعة صرف صحي ” غابة شجرية “ومحطة تنقية تستفيد منها الدولة بموجب القرار الصادر برقم 134 لسنة 2010 بتكلفة تقديرية تصل إلي 2.7 مليون جنيه، للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج والحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها للحفاظ على البيئة.

وقال المهندس أسامة بربري مدير عام الغابة الشجرية بأنه تم زراعة مساحة 75 فدان علي مرحلتين بإجمالى  ” 13 ” ألف من أشجار الكازوارينا كما تم إنشاء ري بالتنقيط علي مساحة 300 فدان بهدف التخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة آمنة تحافظ علي مخزون المياه الجوفية من التلوث، فضلا عن أن زراعة الغابة الشجرية بمدينة قوص كافية لاستيعاب مياه الصرف الصحي الناتج عن المدينة .

 

 

 

 

 

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غابات شجرية

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