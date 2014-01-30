أخبار عاجلة

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

دمشق تسلم 5 % من أسلحتها الكيميائية دون تقدم في جنيف2

Google+ Print
دمشق تسلم 5 % من أسلحتها الكيميائية دون تقدم في جنيف2 دمشق تسلم 5 % من أسلحتها الكيميائية دون تقدم في جنيف2

الأخضر الإبراهيمي

توقع الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات جنيف2 بين النظام السوري والمعارضة دون أن تحرز أي تقدم. وتبقى “الهوة كبيرة”، يؤكد الإبراهيمي، بين الطرفين. وتحدثت مصادر لوكالة رويترز عن كون الأسلحة الكيميائية التي سلمتها دمشق لا تزيد نسبتها عن 5 بالمئة بحسب ما افادت الوكالة الفرنسية.

وأعلن وفدا النظام والمعارضة السوريان أن أجواء جلسات الأربعاء كانت “إيجابية” وأنها تناولت وثيقة جنيف-1 التي تم التوصل إليها في 30 يونيو 2012، إلا أن الإبراهيمي تحدثت عن أن “الهوة (تبقى) كبيرة” بينهما حول النقاط التي تستحق أولوية بحثها، إذ يركز النظام على موضوع وقف الإرهاب، وتتمسك المعارضة ببحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا