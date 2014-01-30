دمشق تسلم 5 % من أسلحتها الكيميائية دون تقدم في جنيف2

توقع الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات جنيف2 بين النظام السوري والمعارضة دون أن تحرز أي تقدم. وتبقى “الهوة كبيرة”، يؤكد الإبراهيمي، بين الطرفين. وتحدثت مصادر لوكالة رويترز عن كون الأسلحة الكيميائية التي سلمتها دمشق لا تزيد نسبتها عن 5 بالمئة بحسب ما افادت الوكالة الفرنسية.

وأعلن وفدا النظام والمعارضة السوريان أن أجواء جلسات الأربعاء كانت “إيجابية” وأنها تناولت وثيقة جنيف-1 التي تم التوصل إليها في 30 يونيو 2012، إلا أن الإبراهيمي تحدثت عن أن “الهوة (تبقى) كبيرة” بينهما حول النقاط التي تستحق أولوية بحثها، إذ يركز النظام على موضوع وقف الإرهاب، وتتمسك المعارضة ببحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.