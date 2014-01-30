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“مالطا” تعدل شروط استحقاق الجنسية الأوروبية

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“مالطا” تعدل شروط استحقاق الجنسية الأوروبية “مالطا” تعدل شروط استحقاق الجنسية الأوروبية

ارشيفية

اتفقت المفوضية الأوروبية ومالطا، أمس الأربعاء، على اشتراط الإقامة في الجزيرة لمدة عام لكل من يرغب في شراء جوازات سفر الاتحاد الأوروبي من مالطا في تخفيف لخطتها المثيرة للجدل بخصوص بيع جواز السفر الأوروبي مقابل 650 ألف يورو (887 ألف دولار).

وأثارت اقتراحات مالطا العام الماضي غضب المفوضية –الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- لأن الجزيرة لم تشترط على طالبي جواز السفر الإقامة في البلاد أو الارتباط بها بأي شكل من الأشكال وقرر تمنح الجواز بعد 6 أشهر فقط.

وقالت مالطا بحسب ما افادت “سكاي نيوز عربية” والمفوضية في بيان مشترك إنهما اتفقتا على “تطبيق وضع الإقامة الفعالة في مالطا قبل إمكانية الحصول على الجنسية المالطية”.

وتتمتع جميع دول الاتحاد الأوروبي بحق سيادي في بيع جوازات السفر ومالطا ليست هي وحدها التي تفعل ذلك لكن خطتها اعتبرت منافية لقيم الاتحاد لأنها لم تشترط الإقامة.

وأكدت مفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي فيفيان ريدنج لمشرعي الاتحاد هذا الشهر أن المواطنة الأوروبية “يجب ألا تطرح للبيع”.

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