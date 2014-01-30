مصرع وإصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة بدراجتين بقنا‎

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين أثر تصادم سيارة نقل بدراجتين بخاريتين بنجع حمادى.

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة نجع حمادى ، بمصرع حسن مسعود أمين ، 19 سنة ، وإصابة محمد شاكر محمد ، وتم نقله لمستشفى سوهاج لتلقى العلاج ، لخطورة حالته ، ويحيى محمد أبوالفتوح ، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ، ومحمد السيد رسلان ، وجميعهم مقيمون بمركز فرشوط ، نتيجة تصادم سيارة نقل بدراجتين بخاريتن.

تبين من التحريات أن الحادث نتج عن تصادم سيارة تحمل أرقام 4440 نقل قنا بدراجتين بخاريتين ، كان يستقلانها المجنى عليه والمصابين.

تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.