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جهاز تنمية التجارة الداخلية يعقد اجتماعه الأول أهم الأخبار المتوقعة

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جهاز تنمية التجارة الداخلية يعقد اجتماعه الأول أهم الأخبار المتوقعة جهاز تنمية التجارة الداخلية يعقد اجتماعه الأول أهم الأخبار المتوقعة

أديس أبابا: تبدأ بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال قمة الاتحاد الإفريقى فى دورتها الـ‏22,‏ وتستمر لمدة يومين تحت شعار الزراعة والأمن الغذائى.

القاهرة: تصل البعثة الفنية التى أوفدتها منظمة اليونسكو بهدف الوقوف على حجم الأضرار التى لحقت بالمتحف الإسلامى جراء الحادث الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن القاهرة يوم الجمعة الماضى، وتقدير قيمة المساعدات الفنية والمالية التى من الممكن أن تقدمها المنظمة الدولية للمساهمة فى إعادة تأهيل المتحف والإعلان عن آليات تنفيذها.

القاهرة: يعقد المهندس محمود عصمت رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى اجتماعا موسعا لاستعراض الاستعداد لإجراء أكبر تجربة طوارئ بمطار القاهرة الدولى خلال شهر مارس القادم، وذلك من خلال التنسيق بين إدارة المطار والجهات المعنية بالمطار وإدارة مركز عمليات وإدارة الأزمات بوزارة الطيران المدنى، تنفيذا لتعليمات منظمة الإيكاو التى تتضمن إجراء تجربة طوارئ متسعة النطاق كل عامين.

براتيسلافا: تشارك وزارة السياحة المصرية فى فعاليات معرض سلوفاكيا السياحى الدولى (آى تى إف)، من خلال جناح سياحى كبير بمشاركة منظمى الرحلات السياحية وشركة للطيران.

القاهرة: يعقد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعه الأول بعد تشكيله الجديد لمناقشة طرح 125 فدانا على كافة المستثمرين داخل وخارج مصر والمهتمين بمشروعات تنمية التجارة الداخلية لإقامة وإدارة مناطق تجارية ولوجستية بأكثر من محافظة.

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