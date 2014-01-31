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" التخطيط التشاركي للامركزية" فى ورشة مركز النيل ببني سويف

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" التخطيط التشاركي للامركزية" فى ورشة مركز النيل ببني سويف " التخطيط التشاركي للامركزية" فى ورشة مركز النيل ببني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني
نظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنى سويف بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الالمانية ورشة عمل حول " تعزيز مفاهيم التخطيط التشاركى فى ظل اللامركزية" .
وأعلن محمد سعد، مدير مركز النيل للإعلام أن الورشة استهدفت  بناء قدرات 35 قيادة حكومية وشعبية وسياسية يمثلون الوحدات المحلية من نواب رؤساء المدن ورؤساء القرى ومديري الإدارات الزراعية ومديرو الجودة والرعاية الأساسية بالصحة ومسئولي اللامركزية بالتربية والتعليم والشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ومديرو الإدارات بالشباب والرياضة والإعلام المحلى .

وتناول سلامة مدكور استشاري التنمية مفاهيم اللامركزية وطرق تحقيق الاتصال والتواصل الجيد مع فريق العمل، وشارك فؤاد متياس من هيئة كير الدولية بتقديم رؤية علمية حول تحديد الاحتياجات المحلية بالمشاركة من خلال الزيارات الميدانية و خريطة الموارد والخدمات والفرص و المقابلات شبة المنظمة وجلسات الاستماع الجماهيري.
وأشار الدكتور عبد الرحمن سليم أستاذ إدارة الأعمال  إلى وضع الأهداف بالمشاركة  وأكد ضرورة  أن يلتزم المرؤوسين بأهداف فرضت عليهم من أعلي، لابد من المشاركة الحقيقية في وضع الأهداف لأن المشاركة الصورية لاقيمة لها .
وأكد  الدكتور عبد المجيد سليمان أستاذ القانون الدستوري إلى أن اصلاح المحليات فى يعنى اصلاح مصر وينهي   70% من المشكلات فى الشارع المصرى ’وتناول مفهوم القائد الجيد .
وأوضح ريمون إسحاق رئيس فريق التعليم بالهيئة القبطية الانجيلية  مفهوم الموارد وكيف يمكن تعبئة الموارد ودور اللامركزية الادارية فى تحسين خطط الاداء.


 

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