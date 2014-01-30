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انطلاق قافلتان دعويتان إلى شمال سيناء وجنوبها

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انطلاق قافلتان دعويتان إلى شمال سيناء وجنوبها انطلاق قافلتان دعويتان إلى شمال سيناء وجنوبها

تتوجه اليوم الخميس قافلتان دعويتان جديدتان إحداهما إلى شمال سيناء والأخرى إلى جنوبها لأداء خطبة الجمعة وإقامة عدد من الدروس الدينية والمحاضرات والندوات الدينية والفكرية والثقافية مع جميع أبناء المجتمع السيناوى وبخاصة الشباب.

كما تنطلق غدا الجمعة قافلة مشتركة مكونة من علماء الأزهر والأوقاف إلى مدينة العاشر من رمضان لأداء خطبة الجمعة فى إطار "خطبة الجمعة الموحدة" بجميع مساجد ، والتى تأتى تحت عنوان "تطوير العشوائيات ورعاية الفقراء مصلحة للغنى والفقير معًا"، كما يلتقى علماء القافلة ببعض التجمعات العمالية فى مصانع العاشر من رمضان للحديث حول أهمية العمل والإنتاج للوطن والمواطن.

وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها أن ذلك يأتى بعد نجاح القافلتين الدعويتين إلى جنوب وشمال سيناء برعاية من الإمام الأكبر "د. أحمد الطيب" شيخ الأزهر، ومعالى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، وفى إطار القوافل الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف.

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مصر 365

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