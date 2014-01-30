اليوم.. وزير التموين يناقش تطبيق مشروع السجل التجارى الموحد

يعقد الدكتور خالد حنفى، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعاً اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس إدارة الجهاز، بحضور الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة مشروع تطبيق النظام الموحد للسجل التجارى، والبدء فى إجراءات طرح المرحلة الثانية من المطور التجارى.

وقال خالد حنفى، رئيس الجهاز، إنه سيتم دعوة كافة المستثمرين والمطورين داخل وخارج الجمهورية، من المختصين بمشروعات تنمية التجارة الداخلية، لإقامة وإدارة مناطق تجارية ولوجيسيتة بمحافظتى الغربية وبنى سويف، خلال الأيام المقبلة بإجمالى 125 فداناً، لجذب استثمارات جديدة تقدر بمليار جنيه، وتوفر حوالى 35 ألف فرصة عمل فى أسواق الجملة ونصف جملة، مع إنشاء بورصات سلعية ورفع مستوى الخدمة للمستهلك، من خلال توفير السلع بمستوى جودة وسعر تنافسى.