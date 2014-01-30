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“حكيم” يُحيي حفل افتتاح الجناح المصري فى القرية العالمية بدبي

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“حكيم” يُحيي حفل افتتاح الجناح المصري فى القرية العالمية بدبي “حكيم” يُحيي حفل افتتاح الجناح المصري فى القرية العالمية بدبي

قال المهنندس إبراهيم جابر، رئيس مجلس إدارة شركة «ثري بي يونايتد» المنظمة للجناح المصري فى القرية العالمية بدبي، إنه من المقرر إقامة حفل افتتاح كبير للجناح يحيه النجم حكيم .

وأضاف “جابر” إن الجناح المصري هذا العام شهد تغييرات جذرية كبيرة بدءاً من الواجهة الخارجية التي تم تصميمها على شكل أهرامات الجيزة رمز العمارة المصرية، و إدخال لمسات حديثة عليها من خلال استخدام مواد جديدة لإضفاء المزيد من الإبهار على واجهة الجناح.
> و أضاف : “على رغم من أننا بدأنا هذا التطوير في وقت متأخر من بداية الموسم الجديد للقرية العالمية، ولكننا على ثقة أن الأثر الذي سوف يتركه هذا التحديث على زوار الجناح سوف يمتد إلى نهاية الدورة”.
> وأوضح أن الجناح تبلغ مساحته الإجمالية 3000 متر مربع مقسم إلى ألف متر عبارة عن سوق تجاري، وألف متر أخرى هي عبارة عن “ممرات”، وألف متر أخرى سوف تكون مفاجأة القرية العالمية وهي منطقة الفعاليات.
> وتوقع “جابر” أن تحصل على ترتيب جيد بين الأجنحة الأكثر تميزاً في القرية ، مضيفا أن هذا الأمر ليس بالجديد حيث حصل الجناح المصري خلال العامين الماضيين على جائزة أفضل جناح وأفضل فكرة .

 

 

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