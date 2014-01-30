"نقيب البيطريين" يحذر من ظهور سلالات خطرة من فيرس أنفلونزا الخنازير

أكد الدكتور سامى طه نقيب البيطريين نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، ضرورة تفعيل قانون إشراف البيطريين على مزارع الطيور والحيوانات لتفادى انتشار الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وحذر نقيب البيطريين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" الحكومة من ظهور سلسلة جديدة من فيروس أنفلونزا الخنازير، خاصة مع تجدد انتشار حظائرها بمنطقة الدويقة ومنشأة ناصر بكثافة دون رعاية بيطرية وفى ظل انشغال الحكومة بالأحداث السياسية المتلاحقة على مدار الثلاث سنوات الماضية.

وقال نقيب البيطريين إن الخنازير هى وعاء الخلط الذى يحدث للفيروسات فيه عمليات التحور المختلفة، مشيراً إلى أن تحور الفيروس أصبح خطراً داهماً على صحة الإنسان خاصة مع ظهور سلالات جديدة.