أخبار عاجلة

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"نقيب البيطريين" يحذر من ظهور سلالات خطرة من فيرس أنفلونزا الخنازير

Google+ Print
"نقيب البيطريين" يحذر من ظهور سلالات خطرة من فيرس أنفلونزا الخنازير "نقيب البيطريين" يحذر من ظهور سلالات خطرة من فيرس أنفلونزا الخنازير

أكد الدكتور سامى طه نقيب البيطريين نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، ضرورة تفعيل قانون إشراف البيطريين على مزارع الطيور والحيوانات لتفادى انتشار الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وحذر نقيب البيطريين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" من ظهور سلسلة جديدة من فيروس أنفلونزا الخنازير، خاصة مع تجدد انتشار حظائرها بمنطقة الدويقة ومنشأة ناصر بكثافة دون رعاية بيطرية وفى ظل انشغال الحكومة بالأحداث السياسية المتلاحقة على مدار الثلاث سنوات الماضية.

وقال نقيب البيطريين إن الخنازير هى وعاء الخلط الذى يحدث للفيروسات فيه عمليات التحور المختلفة، مشيراً إلى أن تحور الفيروس أصبح خطراً داهماً على صحة الإنسان خاصة مع ظهور سلالات جديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة