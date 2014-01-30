الدفاع المدني يبحث معالجة أوضاع الآبار القديمة

بحث مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو مع وكلاء وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء سبل التعاون لتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من أخطار الآبار الارتوازية والتقليدية وتفعيل الضوابط والإجراءات النظامية الخاصة بمنح تراخيص حفر الآبار الجديدة ومعالجة أي قصور أو مخالفات في الآبار القديمة.

وشدد اللواء العمرو خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء بمقر المديرية العامة للدفاع المدني، على ضرورة الإسراع في معالجة الوضع القائم للآبار، باعتبار ذلك من الأولويات، مهيباً بأصحاب الآبار بالمبادرة بدفنها لحماية الناس من مخاطرها. وناقش الاجتماع عدداً من المحاور شملت آلية التراخيص لحفر الآبار الجديدة وآلية مراقبة وحصر الآبار القائمة وآليات التعامل مع الآبار التي تشكل خطراً على سلامة المواطنين.

وقد حضره كل من وكيل ووزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد، ووكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود، ومساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون العمليات، ومدير الإدارة العامة للسلامة.