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برشلونة يعاقب ليفانتي بخماسية ويتأهل لنصف نهائي الكأس

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برشلونة يعاقب ليفانتي بخماسية ويتأهل لنصف نهائي الكأس برشلونة يعاقب ليفانتي بخماسية ويتأهل لنصف نهائي الكأس

برشلونة، (إفي): حقق برشلونة فوزا كبيرا على ضيفه ليفانتي في لقاء إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا ليضمن التأهل إلى المربع الذهبي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى على ملعب ليفانتي بنتيجة 4-1 للبرسا ليصبح اجمالي الاهداف في المباراتين 9-2.

ويواجه برشلونة في نصف النهائي الفائز من لقاء راسينج سانتاندير وريال سوسييداد غدا الخميس.

وكان ريال سوسييداد قد فاز في لقاء الذهاب 3-1.

وباغت ليفانتي مضيفه بالتسجيل (ق9) عبر سيرجي روبرتو بهدف بالخطأ في مرماه قبل ان يعاقبه الفريق الكتالوني بخماسية سجلها كل البرازيلي أدريانو كوريا (ق28) وكارليس بولويل (ق44) والتشيلي اليكسيس سانشيز بثنائية (ق50/52) وسيسك فابريجاس (ق68).

وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل اليوم إلى نصف النهائي بعد الفوز على أثلتيك بلباو بنتيجة(3-1) بمجموع مباراتي الذهاب والاياب ليواجه ريال مدريد الذي اطاح بإسبانيول (2-0) ذهاب وايابا في تكرار لنهائي العام الماضي الذي حصد فيه اتلتيكو اللقب.

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